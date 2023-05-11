إستيقاف أمني يُسفر عن ضبط أجانب في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن إستيقاف أمني “لمركز شرطة الحدائق” بضبط أجانب يقودون مركبات بدون إجراءات ومركبات بدون لوحات معدنية ومُهاجرين غير شرعيين .

وأجرى مركز شرطة الحدائق إستيقاف أمني في نطاق إختصاصه بتعليمات من السيد رئيس المركز العميد رمضان الزاوي

وإستهدف الإستيقاف المركبات التي يقودها أجانب دون إجراءات والمركبات ذات الزجاج المُعتم والمركبات المخالفة لقانون المرور والمهاجرين غير الشرعيين .

وتم ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين و المركبات المخالفة وإحالتها إلى قسم المرور والتراخيص وضبط أجانب يقودون مركبات بدون إجراءات تثبت ملكيتهم لهذه المركبات وتم تسليمهم لجهات الإختصاص .