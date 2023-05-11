شركة الكهرباء الليبية: الشبكة الكهربائية لن تتأثر بعمرة مجمع مليتة

أكدت شركة الكهرباء الليبية، عدم تأثر شبكتها الكهربائية، وتزويد محطاتها بالغاز، بالتوقف المؤقت لمجمع مليتة الذي تجري له مؤسسة النفط الليبية عمرة جسيمة وشاملة.

وأوضحت شركة الكهرباء أن مؤسسة النفط قامت بوضع الخطط والبدائل اللازمة لضمان توفير كميات الوقود ومنها إعـادة تـشغيل خـط غاز ( البريقة – الخمس ) و المتوقف منذ 12 سنة لتصل تغذيته لمحطة كـهرباء جـنوب طـرابلس، وتوفير الوقود السائل البديل لضمان عدم نقص الوقود ولتفادي حدوث أي عجز في توفير الكهرباء.

وتوجهت شركة الكهرباء بالشكر والتقدير لمؤسسة النفط رئيساً وأعضاء وفـنيين وعاملين مرابطين فـي مواقعهم جـنبا إلى جنب مـع إخوانهم فنيي ومهندسي الشركة بـما يخدم الشبكة الكهربائية ومصلحة الوطن والمواطن.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت في أواخر أبريل الماضي عن إجراء صيانة شاملة لمجمع مليتة الصناعي وحقلي بحر السلام والوفاء.

وأشارت شركة مليتة للنفط والغاز، في بيان لها، إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أعطي الضوء الأخضر بالبدء في عملية الإيقاف التام في المجمع والحقلين، لإجراء العمرة الشاملة فيهم.

Trending أعضاء “تجمع ليبيا” يستعرضون رؤيتهم لإجراء الانتخابات أمام المجلس الرئاسي