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الجزائر وإيطاليا ومالطا والمغرب وتونس يشاركون في اجتماع تمارين الأمن البحري «سي بورد-23» بطرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

احتضن مقر رئاسة الأركان العامة بقاعدة طرابلس البحرية بالعاصمة طرابلس، الاجتماع التحضيري للمؤتمر التخطيطي المبدئي لتمارين الأمن البحري سي بورد-23 لمبادرة دفاع دول 5+5.

وبحسب بيان رئاسة الأركان في حكومة الدبيبة، فإن ذلك يأتي ضمن الأنشطة الليبية المبرمجة في مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2023م، لمبادرة 5+5 دفاع خلال عمل الرئاسة البرتغالية.

وشارك في الاجتماع، حضورياً ممثلي البحريات لدول 5+5 دفاع كل من ( ليبيا – الجزائر – إيطاليا – مالطا – المغرب – تونس)، وفرنسا والبرتغال وإسبانيا عبر تقنية الفيديو.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تبادل الخبرات والمعارف بحرياً بين دول 5+5 دفاع، من أجل تنسيق وتطوير التعاون الإقليمي بين دول غرب المتوسط، وتعزيز الأمن البحري لمجابهة التحديات والتهديدات المشتركة والمتنامية.

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صحيفة الساعة 24

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