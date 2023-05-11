| اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية

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2023/05/12 على الساعة 00:01

: أفادت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة الزاوية بالغرب الليبي، ليل الخميس الجمعة، بين عناصر ينتمون لجهاز مكافحة الإرهاب ومجموعة مسلحة أخرى على خلفية مقتل أحد سكان المدينة.

ونشرت تلك الصفحات فيديوهات لتلك الاشتباكات التي شهدت استخدام الأسلحة الثقيلة بين الميليشيات بالمدينة، مشيرة إلي أن الاشتباكات تدور الآن في منطقه ضي الهلال، واندلعت النيران بمستوصف ضي الهلال في المدينة جراء الاشتباكات.

وأشارت صفحات علي مواقع التواصللاجتماعي، بمقتل الشاب عبدالدائم المرابط، أحد أفراد جهاز مكافحة الإرهـاب في الاشتباكات الدائرة بالمدينة بين منطقتي الشرفاء وقمّودة، على خلفية مقتل أحد أبناء منطقة الشرفاء المدة الماضية.

كما وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، حدّة هذه الاشتباكات، حيث تم إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، وسط مخاوف من تصاعدها خلال الساعات القادمة مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة.

واندلعت المواجهات، بعد ساعات من زيارة رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد لمدينة الزاوية، وإشرافه على وضع الترتيبات الأمنية داخلها.

وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات مسلحة بين الميليشيات المسيطرة عليها لكنها ترتبط بعلاقات متوترة فيما بينها، وتوجد بينها خلافات وصراعات على مواقع النفوذ وخاصة على خطوط تهريب الوقود والمهاجرين.

وهذا الوضع أثار غضب الأهالي، الذين خرجوا في عدّة مرات، للمطالبة بتطهير المدينة من المجرمين والمسلّحين وضبط الأمن داخلها، لا سيما بعد تكرّر مشاهد العنف وارتفاع معدلات الجريمة، في سطوة المليشيات المسلّحة على كافة مناحي الحياة داخل المدينة، وتراجع دور الدولة.