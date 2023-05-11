عمر السويحلي: لم أتخيل أن التواجد التركي العسكري في غرب ليبيا بهذا الحجم

أعرب الناشط السياسي من مصراتة عمر السويحلي عن صدمته من حجم التواجد التركي في المنطقة الغربية.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”: “لم أكن أتخيل حجم التواجد التركي العسكري في غرب ليبيا بهذا الحجم، ازدحام شديد أمام السفارة التركية، سيارات عسكرية بلا لوحات أرقام، وحافلات كلها ممتلئة بالجنود الأتراك الذين أتوا للتصويت المبكر لانتخابات البرلمان والرئاسة التركية”

وتساءل الناشط السياسي المصراتي: “هل منكم من رأى ذلك ويستطيع أن يقنعني بأن الأتراك قدموا فعلاً بمهمة مؤقتة وأن غايتهم هي العمل لمصلحة الليبيين وأنهم سيرحلون عنّا متى طلبنا ذلك أو انتهت مهمتهم؟ وهل من يستطيع أن يقنعني بأن التوافق بين شرق ليبيا وغربها هو ما تسعى إليه تركيا؟”.

وأضاف: “المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو المعارض لأردوغان يَعد في أجندته الانتخابية للشعب التركي مسألة إنهاء الاتفاقية العسكرية التركية الليبية، وإنهاء التواجد العسكري التركي في ليبيا والاكتفاء فقط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية”.

وتابع السويحلي: “لا أظن أنه سيوفي بوعده، فجزء من قبرص احتلته تركيا منذ ما يقرب من 50 سنة ( 20 / يوليو / 1974 م ) وتبادل الرؤساء على حكم تركيا منذ ذلك التاريخ، وحتى الآن لم يوف أحد منهم بالانسحاب من قبرص وترك شعبها يوحّد شطريها”.