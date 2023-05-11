اللافي يبحث مع وزير خارجية الكونغو استعدادات المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بوزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل “جان كلود جاكوسو”، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له، وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية وعدد من أعضاء لجنة متابعة المشروع.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء استعرض نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة الذي عقد في يناير الماضي، كما بحث الخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، ووضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث الوطني، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة الشروع في تشكيل لجنة تحضيرية من المجلس الرئاسي للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.