ضبط شخص يمتهن تجارة المخدرات وبحوزته 195 ألف قرص “لاريكا”

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تمكن جهاز مكافحة المخدرات فرع نالوت وبالتعاون مع فرع جهاز الدعم والاستقرار من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المعروفة بـ” لاريكا”.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للفرع عن وجود شخص يمتهن تجارة المخدرات ولديه علاقات واسعة بشبكات التهريب من الجنسيات الليبية والتونسية والجزائرية، ليتمكن أعضاء الفرع وبتنسيق أمني رفقة فرع جهاز الدعم والاستقرار نالوت ومكافحة جمرك نالوت من ضبط كمية كبيرة تقدر بنحو 195 ألف قرص من أقراص ” لاريكا ” على متن مركبة لاند كروزر.

هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأُحيلت القضية إلى النيابة المختصة.