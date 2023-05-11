اللواء “أبو زريبة” يبحث تطورات عمل إدارة طيران الشُرطة

الوطن | رصد

ناقش وَزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” مع مُعاون رَئيس الإدارة العَامة لِطيران الشُرطة فرع بنغازي المُقدم “إسماعيل الفيس“تَطوراتسيّر العَمل وَآخر الأعمال المُنجزة، وَالمشاكل التي تُواجه فرع الإدارة وَطائرات الشُرطة، وَتوفير اِحتياجاتها وَاقتراح الحلول لِحلها بهدف إنجاحالمهام المُكلفة بِهَا إدارة طيران الشُرطة.

كمَا اِستعرض الاجتماع دور الإدارة فِي مراقبة المناطق الحدودية وَتَنفيذ المهام الأمنية وَالاِستطلاعية وَغيرها مِن المواضيع التي تُساهم فِيتَطوير عمل الإدارة.