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اللواء “أبو زريبة” يبحث تطورات عمل إدارة طيران الشُرطة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

ناقش وَزير الداخلية اللواءعصام أبوزريبةمع مُعاون رَئيس الإدارة العَامة لِطيران الشُرطة فرع بنغازي المُقدمإسماعيل الفيستَطوراتسيّر العَمل وَآخر الأعمال المُنجزة، وَالمشاكل التي تُواجه فرع الإدارة وَطائرات الشُرطة، وَتوفير اِحتياجاتها وَاقتراح الحلول لِحلها بهدف إنجاحالمهام المُكلفة بِهَا إدارة طيران الشُرطة.

كمَا اِستعرض الاجتماع دور الإدارة فِي مراقبة المناطق الحدودية وَتَنفيذ المهام الأمنية وَالاِستطلاعية وَغيرها مِن المواضيع التي تُساهم فِيتَطوير عمل الإدارة.

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الوطن الليبية

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