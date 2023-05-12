اشتباكات في الزاوية بين الميليـشيات المسلحة تخلف قتيــلين وتلفاً في الممتلكات

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اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الخميس بمدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، بين مجموعتين مسلحتين، ما أدى إلى سقوط قتيلين على أقل تقدير، وعدد من المصابين.

وأشارت مصادر إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة بما فيها الثقيلة، و اندلعت الاشتباكات بين كتيبة الشرفاء، وكتيبة مكافحة الإرهاب بمنطقة ضي الهلال، وأدت إلى مقتل أحد عناصر مكافحة الإرهاب يدعى عبد الدائم المرابط.

وأفادت المصادر أن حريقاً اندلع في أحد المراكز الصحية بمنطقة ضي الهلال حيث شوهدت ألسنة النيران في أسوار المستوصف نتيجة للقصف المتبادل بين المجموعتين المسلحتين.