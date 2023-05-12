باتيلي لـ«المشري»: لابد من تقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى الانتخابات

كشف رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”، كواليس اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الخميس، في مقر إقامته في طرابلس.

وقال باتيلي، عبر حسابه على “تويتر”:” التقيتُ اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكررتُ دعوتي لجميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة”.

وأضاف باتيلي:” شددتُ في اللقاء مع المشري على دعم عمل لجنة 6+6 بروح من التوافق”.

وتابع:” اتفقنا على ضرورة سرعة إنجاز اللجنة لعملها تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية”.