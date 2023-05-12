تحركات لقوات جهاز دعم الاستقرار في الزاوية و طرابلس

افادت مصادر محلية أن قوة مسلحة تابعة لغنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار، ومختار الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب وصلت منطقة الماية متجهة إلى مدينة الزاوية لفض الاشتباكات الدائرة بالمنطقة منذ مساء الخميس وخلفت قتيلين وفقاً لجهاز الطوارئ والاسعاف.

كما أشارت مصادر محلية، إلى تمركز قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار في سيمافروا طريق المطار وجزيرة باب العزيزية وجزيرة سوق الثلاثاء وسيمافروا نادي الاتحاد وجزيرة القدس وسيمافروا البطاطا وسيمافروا صلاح الدين لأسباب غير معروفة حتى الان لسبب الاستنفار الامني في الساعات المتاخرة من الليل.