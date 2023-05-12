| تاياني: نفوذ الولايات المتحدة في ليبيا وأفريقيا ضعيفًا مقارنة بتصاعد الصين

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2023/05/11 على الساعة 22:08

: قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن نفوذ الولايات المتحدة في ليبيا وأفريقيا ضعيفًا مقارنة بتصاعد نفوذ الصين، ولذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أخذ زمام المبادرة، مضيفا: “لا أعتقد أن الولايات المتحدة طرف فاعل مهدد بالانقراض، لكن يجب علينا بالتأكيد أن نطلب من الاتحاد الأوروبي الانخراط بشكل أكبر في القارة الأفريقية”.

وأكد تاياني في تصريحاته لصحيفة “أفّينيري الإيطالية”، أنه يجب أن لا تصبح إفريقيا أرضًا للغزو، وأن التدخلات الخارجية في ليبيا وغيرها من الدول أدت لتدهور الأمن والاستقرار بها، معقبا على دور الإيطالي بالمنطقة، حسب بعض وسائل الإعلام.

وأضاف قائلا: “يحظى التميز الإيطالي بالتقدير والسعي إليه في العالم، حتى عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشاريع معقدة بشكل خاص مثل سد النهضة في إثيوبيا، أو التعاون في مجال الطاقة. والنظام الاقتصادي الإيطالي قوي، والتجارة الخارجية هي القوة الدافعة الحقيقية لدينا للنمو”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقعت في يناير الماضي، في العاصمة الليبية طرابلس، صفقة تاريخية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير قطاع الغاز والطاقة الشمسية ومشاريع لالتقاط الكربون بهدف تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا، منوها أن ميلوني اعتبرت ليبيا سوقًا استراتيجيًا للشركات الإيطالي، والتعاون بين البلدين بمجال الطاقة يعزز الاقتصاد الليبي.