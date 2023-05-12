حكومة الدبيبة تبحث استراتيجية الطاقة المتجددة في ليبيا

الوطن| رصد

بحث فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة التابع لحكومة الدبيبة، خلال ورشة عمل لتقييم إستراتيجية الدولة الليبية للطاقات المتجددة، في طرابلس، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، وجاهزية الشبكة الكهربائية لاستقبال الطاقة المتجددة، وأدوات الاستثمار والفرص المتاحة في هذا المجال، وبرنامج خطوط نقل الطاقة إلى جنوب أوروبا، والنماذج القانونية للاستثمار في الطاقة المتجددة.

بدوره أكد رئيس فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة، ومستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، أن الحكومة المنتهية باشرت، بالاستعانة ببيوت الخبرة الدولية والشراكات مع المستثمرين الأجانب، خطوات فعلية لتنفيذ إستراتيجيتها، مستهدفة توفير احتياج الدولة من الكهرباء والتصدير لدول جنوب أوروبا.

وأوضح عضو الفريق الوزير بالحكومة المنتهية، عادل جمعة، أن استراتيجية حكومته تستهدف أيضاً مواكبة المتطلبات الدولية للتخلص من الإنبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة نظيفة.