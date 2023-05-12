| البابا فرنسيس يعلن 21 قبطيًا مصريًا ضحايا داعش في ليبيا ضمن “سير القديسين والشهداء”

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2023/05/11 على الساعة 21:55

: أعلن البابا فرنسيس، خلال لقائه مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأرثوذكسية، أن “21 قبطيا أرثوذكسيا أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا عام 2015 شهداء للكنيسة الكاثوليكية”.

ولفت البابا، إلى أن “إدراج الشهداء في ما يعرف باسم السنكسار الروماني، أو كتاب سير القديسين والشهداء، علامة على الشركة الروحية التي تجمع كنيستينا”، حسب وكالات الأنباء.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أعدم 21 قبطيا، 20 مصريا وواحدا من غانا، في 15 فبراير من عام 2015 على شاطئ في مدينة سرت الليبية التي كان يسيطر عليها. ونشر التنظيم المتطرف مقطع فيديو لإعدامهم ظهروا فيه وهم يصلون قبل قطع رؤوسهم.

والتقى البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأرثوذكسية الخميس في الفاتيكان.

ويزور تواضروس (70 عاما) الفاتيكان للاحتفال بالذكرى الخمسين لأول لقاء بين بابا من الروم الكاثوليك وبابا قبطي، والذي عقد بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث في 1973.