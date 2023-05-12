المشري يبحث مع وفد من الاتحاد الإفريقي مستجدات الأوضاع في ليبيا والإقليم

الوطن| متابعات

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، وفدا من الاتحاد الإفريقي بقيادة وزير خارجية الكونغو “جان كلود غاكوسو” ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي البروفيسور “محمد حسن لابات” في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا والتجهيز له، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات لعقد الانتخابات ومستجدات عمل لجنة 6+6 المنوط بها وضع القوانين الانتخابية والتشريعات.

كما ناقش هذا اللقاء أهم الملفات السياسية والقضايا الإقليمية، ولا سيما التطورات الأخيرة في السودان وسبل حلحلتها.