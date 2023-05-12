أعضاء هيئة نيابة البيضاء يبحثون مشاركة المنتسبين في تطوير أداء منظومة العدالة الجنائية

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اجتمع المحامي العام بدائرة محكمة استئناف البيضاء جبر الشريف بالإطار القضائي في نطاق اختصاص المحكمة، حيث تناول المجتمعون، آليات تنفيذ مخرجات لقاء المستشار النائب العام بقيادات هيئة النيابة خاصة تلك المتعلقة بتوجيهاته القاضية بضرورة مشاركة منتسبي الهيئة في تطوير أداء منظومة العدالة الجنائية؛ عبر تفعيل مسارَي التدريب والبحث؛ ورفع جودة العمل، بتدشين وحدات التحوّل الرقمي في النيابات.

كما تناول اللقاء الذي جاء في إطار تنفيذ الإطار القضائي للاستراتيجية الرامية إلى رفع القدرة التشغيلية لهيئة النيابة العامة، تسجيل ملاحظات الأعضاء المتعلقة بسير إجراءات تحقيق الوقائع الماسة بسلامة بيانات المواطنة، وبحث مبلغ تقييد أعضاء الهيئة بالتعليمات الصادرة من النائب العام في شأنها.