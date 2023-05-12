اقتصاد المنتهية تلزم الشركات التجارية بالتعاقد مع تجار الاعتمادات المستندية

الوطن| متابعات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية محمد الحويج قراراً يقضي بالالتزام عند التعاقد مع الشركات الليبية التي تقدم الخدمات التموينية والتنظيف، والحاصلة عليها عبر الاعتمادات المستندية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى ضرورة استخدام المنتجات والسلع الليبية المصنعة محلياً، ومنوهاً بضرورة مراعاة معيار الجودة والسعر.

الحويج ومن خلال الكتاب الذي طالعه موقع الوطن عمم القرار على رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين بالجهات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة.