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“اللافي”يستعرض مع وزير خارجية الكونغو نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

التقى النائب بالمجلس الرئاسيعبد الله اللافيوزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل،جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيسالكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له، وأعضاء اللجنةالاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية  وعدد من أعضاء لجنة متابعة المشروع.

واستعرض الاجتماع نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة الذي عقد في يناير الماضي، كما بحث الخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطنيالجامع للمصالحة، ووضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث الوطني، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركةكل الأطراف ، بالإضافة إلى مناقشة الشروع في تشكيل لجنة تحضيرية من المجلس الرئاسي للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحةالوطنية.

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الوطن الليبية

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