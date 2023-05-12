السوكني: على كل سكان طرابلس التوجه إلى جامع الناقة فالمداخلة يريدون السيطرة عليه

طالب الإعلامي نبيل السوكني، سكان طرابلس بأداة صلاة الجمعة في مسجد الناقة؛ لمنع من وصفهم بـ”المداخلة” بالسيطرة عليه- في إشارة لخطباء هيئة الأوقاف برئاسة محمد العباني.

وقال السوكني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إلى كل أهالي وسكان طرابلس صلاة الجمعة القادمة في جامع الناقة”.

وشدد على ضرورة دعم للمسجد ولإمام المسجد وخطيب الجمعة الشيخ سالم المحمودي”، على حد تعبيرة.

وبرر السوكني، ذلك بأن المداخلة يريدون السيطرة على المسجد وطلبوا من الشيخ سالم المحمودي عدم الرجوع إلي الخطابة”.

واختتم السوكني، منشوره قائلاً:” يريدون الصلاة بالناس والناس لهم كارهون”، على حد زعمه.