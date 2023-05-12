ونيس: أناشد كل من لديه جنسية تركية بدعم حملة سيادة الرئيس أردوغان

طالب الشيخ الهارب من مدينة بنغازي عضو الاتحاد العالمي للمسلمين ونيس المبروك، كل الحاملين للجنسية التركية بدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معركة الانتخابات الرئاسية، واصفاً إياه بـ”النهضوي”.

وقال ونيس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أناشد كل من لديه جنسية تركية، ببذل وسعه في دعم حملة سيادة الرئيس أردوغان”.

وأضاف ونيس:” فقد كانت سياساته نهضةً لبلده، ودعماً للمستضعفين، ودفاعاً عن هوية أمته”.

ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو الجاري، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي توصف بأنها الأشد تنافسية في تاريخ البلاد الحديث، ولأول مرة سيجد الرئيس أردوغان الذي يحكم البلاد منذ عام 2002 منافسة شرسة من المعارضة التي وحدت صفوفها ودفعت بزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشحين أقل حظوظا هم رئيس حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.