المقري يستنكر موقف حكومة الدبيبة من اشتباكات الزاوية

الوطن / رصد

استنكر الكاتب والمحلل السياسي عبدالله المقري عدم تدخل الحكومة المنتهية لوقف نزيف الدماء التي سالت في الاشتباكات بين مليشيات مسلحة في الزاوية يوم أمس الخميس، والتي أسفرت عن مقتل اثنين.

وقال المقري في تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “جزء من المشهد في الزاوية الغربية هذه الليلة كعادة المناسبات في أمسية الخميس وليلة الجمعة، يعم المدينة مهرجان منشطيه صراع دموي يؤدي بحياة عدد من المواطنين

أما المليشيات المملوكة لدولة عبد الحميد الدبيبة فهي تتفرج على هذه المبارزة والتي أصبحت مظهرا من الصراع كطبيعة فبراير التي دارت الدائرة على من التحق بها وفق مقولة السلف مردود”

وأضاف المقري: “يرافق مهرجان الخميس المنوع مهرجان سياسي آخر أقل حدة، هو صمت الليبيين المتكرر في السلبية والجبن، ما جعل السيد باتيلي رئيس بعثة الدعم في ليبيا هو الآخر يصاب بهذه العدوى، ويختفي عن الأنظار بعدما تشجع في الشهور الماضية بمسك ملف مشهد العبث السياسي الليبي.”