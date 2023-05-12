الهدوء يخيم على الزاوية بعد ليلة دامية خلّفت قتيلين وتسببت في نزوح عائلات

أخبار ليبيا 24

يعم الهدوء مدينة الزاوية، صباح اليوم الجمعة، بعد ليلة دامية شهدت مقتل شخصين نتيجة اشتباكات عنيفة داخل الأحياء السكنية باستعمال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف.

ووقعت الاشتباكات بين عناصر ينتمون لجهاز مكافحة الإرهاب ومجموعة مسلحة قبلية أخرى على خلفية مقتل أحد الأشخاص.

وأدى ذلك إلى سقوط قتلى واحتراق مركز صحي وتضرر مبان أخرى، وإجلاء عائلات ومرضى غسيل كلوي.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن الاشتباكات أدت إلى مقتل شخصين، فيما قال مركز طب الطوارئ والدعم، إنّه تمّ إجلاء م إجلاء 35 حالة غسيل من مركز الكلى و25 عائلة من المنازل الوقعة تحت نيران المتقاتلين.

ووثقت مقاطع فيديو شدة الاشتباكات، حيث تمّ تبادل إطلاق النار بين المتقاتلين بواسطة الأسلحة المتوسطة. ودعا جهاز الإسعاف والطوارئ فروعه الممتدة من الزاوية إلى العجيلات لإعلان حالة النفير والدعم لفرع الزاوية الغربي.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من افتتاح مقر اللجنة الأمنية وقوة مهام الغربية، في حضور رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد.