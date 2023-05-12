طقس حار على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى على غرب ليبيا تصل إلى 36 مئوية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، حدوث ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا تتجاوز معدلاتها الفصلية في شهر مايو، بينما تكون معتدلة على مناطق الشرق.

وذكر المركز أن درجات الحرارة في غرب ليبيا تتراوح اليوم ما بين 30 و36 مئوية، مشيرًا إلى أنها ستشهد ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.

وقال المركز، إن الرياح الجنوبية تنشط على بعض مناطق غرب ليبيا، لافتًا إلى أنها تكون مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تراجع لدرجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي مساء يوم الأحد مع تكاثر للسحب من حين لآخر، وقد يتخللها سقوط أمطار خفيفة.