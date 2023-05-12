بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الجمعة 12 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 12 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ من اليوم على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على اغلب مناطق الشرق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-35)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ، وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:56)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09).