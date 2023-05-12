ذا ألجمينر: معاناة اقتصاد تركيا مردها تغول أردوغان العسكري في ليبيا

ليبيا – أرجع تقرير تحليلي معاناة اقتصاد تركيا خلال السنوات الـ5 الماضية لتوسع تغول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العسكري في عدة دول من بينها ليبيا.

التقرير الذي نشره موقع “ذا ألجمينر” الإخباري الإسرائيلي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد انتهاج أردوغان عقيدة “الوطن الأزرق” ما سمح له باستغلال المنطقة البحرية الليبية سعيا منه لإحياء قيم بحرية مفقودة منذ العهد العثماني في شرق البحر الأبيض المتوسط.

واختتم التقرير بالتأكيد على تسبب هزائم الرئيس التركي العسكرية والاقتصادية بكبح جماح طموحاته في ليبيا وحمله على تحسين علاقاته بدول الإقليم.

ترجمة المرصد – خاص