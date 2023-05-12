هيئة الرقابة الإدارية تخطر الدبيبة والوزراء بالامتثال لأحكام القانون رقم (2)

الوطن / متابعات

أخطرت هيئة الرقابة الإدارية كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بالامتثال لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م.

وطالبت الهيئة بالتعميم فورًا على كافة الإدارات المختصة بضرورة التقيد التام بأحكام القانون المنشور رقم(3) لسنة 2023، وعدم اتخاذ أي جهة أخرى بديلة عن الهيئة في لجان العطاءات المركزية والنوعية.

وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات المقررة بالقانون 20 لسنة 2013 وتعديلاته،وتثبيط كافة المعاملات واستصدار قرارات الإيقاف عن العمل وتجميد الحسابات المصرفية والإحالة إلى المحاكم والمجالس التأديبية المختصة في حق المسؤولين الذين يثبت عدم التزامهم بتنفيذ ما ذكر.

وكانت هيئة الرقابة قد أعلنت إتمام اللجنة المكلفة عملية تسليم واستلام مراقبة العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات، التي نقلها رئيس مجلس النواب من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة.