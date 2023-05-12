الطقس في ليبيا.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، اليوم الجمعة، على مناطق غرب البلاد، بينما تكون معتدلة على معظم مناطق الشرق.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، عن أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 29 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من الغد على معظم المناطق.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.