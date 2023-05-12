علي حسين: الزاوية لا تحتاج سوى حرب تحرير

رأى المحلل السياسي علي حسين أن مدينة الزاوية تحتاج إلى حرب تحرير من الجريمة.

وقال حسين في تغريدة عبر “تويتر”: “مدينة الزاوية التي لا تبعد عن طرابلس ومقر حكومة عائلة الدبيبة سوى 40 كيلو مترا، وتقع في نطاق المنطقة الغربية القابعة تحت احتلال تركيا لا تحتاج سوى حرب تحرير بأتم معنى الكلمة بدون أي تجميل أو طبطبة لأن ما يحدث فيها تجاوز مرحلة العبث والفوضى لأنها أصبحت غارقة في الجريمة”.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم عن إحصائية مبدئية لما أسفرت عنه اشتباكات الزاوية مساء أمس الخميس، موضحا أن رجلا سقط قتيلا وبلغ عدد الجرحى 5 هم امرأة وطفل و3 رجال.

وأشار المركز إلى أنه تم إجلاء 35 حالة غسيل من مركز الكِلى كانوا محاصرين وسط الاشتباكات، وإجلاء 25 عائلة من منازلهم.