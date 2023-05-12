أخبار ليبيا 24

قال المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إن أوامر الاعتقال الجديدة تسعى لتحقيق العدالة للضحايا في ليبيا.

وأصدرت المحكمة أربعة أوامر اعتقال سرية جديدة لجرائم يزعم أنها ارتكبت في ليبيا منذ 2011.

وقال كريم خان، أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا إلى الأمم المتحدة، “يمكنني أن أعلن اليوم أن أربعة أوامر اعتقال صدرت عن قضاة مستقلين في المحكمة الجنائية الدولية”. وقال إن أوامر الاعتقال الجديدة تسعى لتحقيق العدالة للضحايا في ليبيا.

وأضاف، إن الضحايا والناجين هم في صلب الموضوع. وفي إشارة إلى زيارة لليبيا، قال إن اجتماعاته مع الناجين من العنف لخصت سبب إحالة مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، أن مكتبه تقدم في الأسابيع القليلة الماضية بطلب للحصول على مذكرتي توقيف إضافيتين، لكن القضاة لم يفصلوا بعد في هذين الطلبين.

والمذكرات قيد الاختتام حاليًا، لذا ليس من الواضح من هو المستهدف أو الجرائم، التي يتهمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على وجه التحديد.

وقد طلب المدعي العام من القضاة فك ختم مذكرات التوقيف والقرار قيد الانتظار.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011. وتقول المحكمة على موقعها على الإنترنت إن محور التحقيق هو الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في البلاد منذ 15 فبراير 2011.