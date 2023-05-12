مع تجاوز معدلاتها الفصلية.. الارصاد توضح موعد تراجع الحرارة وتساقط للأمطار على هذه المناطق

قال المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان الاجواء تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا.

وتوقع التقرير أن تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (مايو) حيث تتراوح مابين (30-36)مْ هذا اليوم، بينما تكون معتدلة على مناطق الشرق، وتشهد ارتفاع من يوم الغد على اغلب المناطق.

وأشار التقرير إلى أن الرياح الجنوبية تنشط على بعض مناطق غرب ليبيا مثيرة للاتربة والغبار.

موعد تراجع الحرارة والامطار

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتراجع درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال الغربي من مساء يوم الأحد مع تكاثر للسحب من حين لاخر قد يتخللها سقوط امطار خفيفة، مشيراً إلى متابعة الحالة الجوية خلال النشرات القادمة.

والله أعلـــــــــــــــــــــم.