بالصور.. وزارة التربية والتعليم تنشر جداول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية جداول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023، وشلمت الجداول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي [الدور الأول] للعام 1443الدراسي 2022/ 2023 وكذا جدول امتحانات القسم الديني وقسم تلاميذ الصم وضعاف السمع.

على ذات الصعيد , اجتمع مدير إدارة شؤون الامتحانات الأستاذ ” رضا النعاس ” ورئيس قسم التعليم الأجنبي بالمركز ” منى ونيس ” ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة ” سمية راشد ” اليوم الخميس بمديري مدارس التعليم الأجنبي وذلك لوضع برنامج عمل للامتحانات المحلية لشهادتي المستوى العادي والمتقدم لمدارس التعليم الأجنبي .

ويأتي هذا الاجتماع لحصر الطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات التي من المقرر انطلاقها في 28 مايو 2023 والتأكد من استكمال المقررات الدراسية وتحديد المواد المتاحة للامتحانات لكل سنة دراسية.

الجدير بالذكر بأن المركز الوطني للامتحانات يعمل على إجراء الامتحانات والإشراف عليها و إعلان نتائجها بما يكفل اعتماد الشهائد الصادرة حسب المعايير و الاشتراطات الواجبة لتمكين الطلبة لتقدم لجامعات الليبية إسوة بخريجي المدارس العامة .