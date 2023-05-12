شاهد.. الـقبض على مُتورطين تعاونوا مع منظمة ايطالية لمشروع ضخم لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي

ألقت قوات جهاز الامن الداخلي الـقبض على المتورطين الذين تعانوا مع المنظمة الإيطـالية ( ارا باتشي ) والتي كانت تسعى لمشروع ضخم لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي.

وأصدر الجهاز بياناً أشار فيه إلى أن من الواجبات المناطة للجهاز رصد نشاطات المنظمات العاملة بالدولة الليبية او تلك التي بالخارج والتي تسعى وتحاول زعزعة الأمن والأستقرار بطرق شتى ووسائل عدّة.

وقال البيان “لكون الجنوب الليبي هوا صمام الأمان لليبيا فسلامته تعني سلامة الوطن ونظرا لاهتمامنا بسلامة اهلنا فيه وحفاظاً على ديمُغرافية الوطن وهويته فقد تنادى الخيريِن من ابنائه من أعضاء الجهاز حاملين على عاتقهم هذه المسئولية”.

وأضاف البيان “من خلال الرصد والمتابعة الأمنية لعمل المنظمات في ليبيا توصلنا الى معلومات مؤكدة تدُل عن عزم منظمة ايطالية تسمى (ارا باتشي) تسعى هي ومن خلفها للقيام بمشروع في الجنوب الليبي ظاهُره زراعي وغايته توطين المهاجرين الغير شرعيين من خلال دمجهم وتوفير فُرص عمل لهم بتلك المشاريع وحيث ان رئيسة المنظمة لديها علاقة قوية داخل ليبيا تم منحها الضوء الاخضر لتنفيذ مشروعها الضبابي حتى يكون الخط الاول لمنع تدفق المهاجرين الى اوروبا”.

وأشار البيان إلى أن رئيسة المنظمة “قامت بطُرقها المختلفة بأستغلال ضعاف النفوس ليكونوا الاداة الطيعة لتنفيذ هذا المخطط على ارضِهم ووسط اهلهِم وتمكنت من تحقيق هذفها بتوقيع اتفاقية ظاهرها زراعي وهدفها فعلاً زرع وغرس وتوطين المهاجرين فى الجنوب الليبي”.

وأضاف “تناسى كل اولئك ان اخوتنا في الجنوب من أعضاء الجهاز هم لهم بالمرصاد حيث تم القبض على المتورطين وأتخذت الاجراءات القانونية حيالهم واحيلوا الى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص”.

وقدم الجهاز الشكر لأهالي الجنوب وعلى رأسهم مشائخ واعيان تلك المناطق لحرصِهم وتمسكُهم بهويتهم الوطنية. (بيان)

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