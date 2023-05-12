وزارة الاستثمار توقع اتفاقية لتنفيذ عدد من المشاريع في بنغازي

الوطن / متابعات

وقعت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية إتفاقية تعاون مع ائتلاف شركة BFi المحدودة، وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية، وشركة Arub الهندسية العالمية بشأن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية.

وجاء ذلك ضمن اجتماع عقد مع وزير الاستثمار السيد علي السعيدي وبعميد بلدية بنغازي بحضور ممثلي كلاً من ائتلاف شركة BFi المحدودة وشركة المجموعة الدولية للسكك الحديدية الصينية وشركة Arub الهندسية العالمية.

وتناول الاجتماع دراسة آلية تنفيذ مشاريع استثمارية وتحديد أوليات المشاريع القابلة للتنفيذ في مدينة بنغازي.

وحضر الإجتماع عميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري بالإضافة لعدد من أعضاء المجلس وعدد من مدراء المكاتب ذات الاختصاص في مجال الاستثمار والبنى التحتية.