السفير الإيطالي لدى ليبيا يتوقع اكتمال إعادة إعمار مطار طرابلس خلال 2024

توقع السفير الإيطالي لدى ليبيا، غوزيبي بوتشينو، اكتمال أعمال إعمار مطار طرابلس الدولي خلال العام 2024، مشيدا بالتقدم المشجع للأعمال التي بدأت في فبراير الماضي.

وأجرى بوتشينو زيارة للمطار، الذي عُهد بإعادة إعماره إلى ائتلاف الشركات الإيطالية «إينياس» الإيطالي.

وتفقد السفير الإيطالي الإنشاءات، حيث قال إن المطار بمجرد اكتماله سيكون قادرا على خدمة أكثر من 6.5 مليون مسافر سنويا، وسيمثل جسرا لليبيا إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم.

ويستهدف مشروع إعادة الإعمار إلى بناء صالتين، إحداهما محلية والأخرى دولية، مع جميع مرافق المطار، وتغطي كلتا الصالتين، حسب المشروع، ما مجموعه نحو 30 ألف متر مربع، مع إمكانية استقبال نحو ستة ملايين مسافر في السنة.