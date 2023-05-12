بن قدارة يعلن عودة مصنع الإثيلين بمجمع رأس لانوف للعمل بعد توقف دام 12 عام

الوطن| رصد

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عن عودة مصنع الإثلين بمجمع راس لانوف للعمل والبدء بأول مراحل التشغيل بعد توقفه فترة طويلة عن العمل.

وأضاف بن قدراة أن عودة المصنع جاءت بعد جهد كبير من العاملين بلجنة إدارة راس لانوف، وعزم وتصميم الأيادي الليبية بعد صيانة وحدات المجمع ومتابعة ودعم من مجلس إدارة مؤسسة النفط.

وكشف عن البدء بعد ساعات من إدخال “النفطة” وتشغيل الأفران وجميع مرافق المجمع والعمل بطاقات لا تقل عن 20% ورفعها تدريجيا.