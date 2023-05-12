الزوبية: أردوغان لديه فريق يسمى «كوماندوز الإعمار»

أكد مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق، جمال الزوبية، أن الرئيس التوكي رجب طيب أردوغان أردوغان لديه فريق يسمى «كوماندوز الإعمار»، على حد وصفه.

وقال الزوبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن القصة بدأت قبل 48 يوما، عندما ذهب أردوغان إلى مدينة هاتاي التركية، وقال إن مشفى الدفنة الحكومي سيكون جاهزًا خلال شهرين”.

ولفت إلى أن المعارضة هاجمته بكل قوة ونشرت الصورة في البوست بأنه صب حجر التدشين وغادر” .

واختتم الزوبية:” اليوم بعد 48 يومًا يظهر فيديو المشفى كالصاعقة وكأن أردوغان لديه فريق يسمى “كوماندوز الإعمار”.

ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو الجاري، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي توصف بأنها الأشد تنافسية في تاريخ البلاد الحديث، ولأول مرة سيجد الرئيس أردوغان الذي يحكم البلاد منذ عام 2002 منافسة شرسة من المعارضة التي وحدت صفوفها ودفعت بزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ومرشحين أقل حظوظا هم رئيس حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.