أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة مستمرة في تفعيل المشروع التنموي في كل مناطق ليبيا لدعم الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس مع أعيان منطقة الجفرة وحكمائها، في إطار متابعته لأوضاع المناطق المختلفة في ليبيا، حسبما ذكره مكتبه.

واستقبل الدبيبة الوفد في منزله، وقال المكتب إن الدبيبة أشاد الدبيبة بجهود أهالي الجفرة في المصالحة الوطنية.

وأضاف، أنّه أكد استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار.