افحيمة: عودة مجمع رأس لانوف الصناعي للعمل إنجاز جديد تم تحقيقه بسواعد الليبيين

الوطن| رصد

اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة، عودة مجمع رأس لانوف الصناعي للعمل بعد توقف دام 12 عامًا، إنجاز جديد تم تحقيقه بسواعد الليبيين.

وقال افحيمة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “التحية لمن يصنعون الحياة، رأس لانوف عروس الوسط، بسواعد أبناء الوطن وفي إنجاز جديد لصالح الشعب يعود مجمع رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز إلى تصدر لائحة الأخبار المفرحة بتشغيل مصنع الإيثلين بعد توقف دام لسنوات”.

وأضاف “شكرا لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز بدءاً من المؤسسة الوطنية للنفط على كافة الأصعدة مروراً بإدارة الشركة وموظفيها ومهندسيها وليس انتهاءً بالفنيين والعمال”.