ليبيا.. عملية “إيريني” البحرية ترصد 7 رحلات جوية مشبوهة

كشفت تقرير قدمته عملية “إيريني” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف منع توريد الأسلحة إلى ليبيا، عن نشاطها خلال شهر أبريل، عن رصدها 7 رحلات جوية وصفتها بـ “المشبوهة”، بالإضافة إلى تحقيقها في 403 سفينة تجارية.

وأوضح التقرير الذي نشر على موقع الاتحاد الأوروبي، أن أفراد العملية أجروا 23 زيارة على متن السفن بموافقة قادتها، والاستمرار في مراقبة 25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطة نفطية.

ومنذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات، صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وذلك في ثلاث مناسبات.

وحققت عملية “إيريني” أيضا في 9361 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر الراديو، وزار عناصرها 470 سفينة بموافقة قادتها، إضافة إلى التحقيق في 1153 رحلة جوية مشبوهة و25 مطارا و16 ميناء، وقدمت العملية 41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة للحظر المفروض على أنشطة تهريب الأسلحة والنفط في غرب وشرق البلاد.