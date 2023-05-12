الإيقاع بخاطف 4 بنغاليين تم اختطافهم في سوق الجمعة

ليبيا- أكدت مديرية أمن الجفارة الإيقاع بخاطف 4 أشخاص من الجنسية البنغالية بجهد أمني مسترك لأعضاء البحث الجنائي وقوة المهام الخاصة بقسم شرطة النجدة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أوضح أن تمركزا أمنيا في طريق راس اللفع بالعزيزية شهد طلب الـ4 النجدة من أعضاء الشرطة ليصار على الفور ضبط المركبة التي كانوا على متنها وسائقها وجلب الجميع لمقر قسم البحث الجنائي.

ووفقا للبيان توافرت النية لدى السائق الخاطف لهؤلاء بعد سرقة هوافهم النقالة ومبالغ مالية كانت بحوزتهم لتسليمهم لشخص آخر في مقابل مبلغ مالي ليصار إلى إحالته والمختطفين إلى مركز شرطة العزيزية بهدف استكمال الإجراءات القانوية حيال الواقعة.