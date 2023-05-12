فريق الاستثمار للطاقات في حكومة الدبيبة يبحث جاهزية الشبكة الكهربائية لاستقبال الطاقة المتجددة

ليبيا – عقد فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة التابع لرئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال،ورشة عمل لتقييم إستراتيجية الدولة الليبية للطاقات المتجددة، في طرابلس، بحضور وزراء ووكلاء ومديري شركات استثمارية، وممثلي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.

الفريق ناقش بحسب منصة “حكومتنا”، الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، وجاهزية الشبكة الكهربائية لاستقبال الطاقة المتجددة، وأدوات الاستثمار والفرص المتاحة في هذا المجال، وبرنامج خطوط نقل الطاقة إلى جنوب أوروبا، والنماذج القانونية للاستثمار في الطاقة المتجددة.

بدوره، أكد رئيس فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة مستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، في ختام الورشة، أن الحكومة باشرت، بالاستعانة ببيوت الخبرة الدولية والشراكات مع المستثمرين الأجانب، للبدء بخطوات فعلية لتنفيذ إستراتيجيتها، مستهدفة توفير احتياج الدولة من الكهرباء والتصدير لدول جنوب أوروبا.

من جانبه،أوضح عضو الفريق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، أن إستراتيجية الحكومة تستهدف أيضاً مواكبة المتطلبات الدولية للتخلص من الانبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة نظيفة.

من جهته،شدد مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة رضا قرقاب، حرص الديوان على جودة إدارة موارد الدولة في مجالات تساهم في تنويع مصادر الدخل، ومن بينها الاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آليات تتسم بالشفافية والمحاسبة.

وأكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، خلال الورشة،حرص مؤسسته على مواكبة هذه الإستراتيجية، مضيفا أن الفرصة الاستثمارية المتاحة ستكون مجدية للمؤسسة والدولة الليبية.