وزارة الإسكان تتابع تقدير التعويضات في تاورغاء

الوطن / متابعات

تابع وكيل وزارة الاسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة سير أعمال تقدير التعويضات في بلدية تاورغاء في اجتماع عقد بديوان المجلس البلدية.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس المحلي تاورغاء ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ومدير مكتب جهاز تطوير المراكز الادارية بالمنطقة الوسطى، وممثلين عن المكاتب الاستشارية المكلفة بتقدير التعويضات للمباني المتضررة بمدينة تاورغاء.

وتركز الاجتماع حول متابعة سير عمل من قبل المكاتب الاستشارية المكلفة بتقدير التعويضات، وتذليل الصعوبات التي تواجه عملها، وضرورة الانتهاء من كافة تقديرات التعويضات للمباني بمدينة تاورغاء وإحالة القوائم النهائية والمطالب المالية لمجلس الوزراء.