مديرية أمن طبرق: القبـض علـى شخصين قاما بسرقة غرف تصريف مياه الأمطار

أعلنت مديريـة أمـن طبـرق إلقاء القبـض علـى شخصين قاما بسرقـة غـرف تصريـف ميـاه الامطـار وسـط البـلاد.

قالت في بيان، إنه أثنـاء مـرور دوريـة اعتياديـة لقســم البحـث الجنائـي بمديريـة أمـن طبـرق وســط البـلاد تـم إيقـاف مركبـة آليـة نـوع هونـداي أفانتـي بيضـاء اللـون وتفتيشهـا وأثنـاء التفتيـش والتفقـد وجـد بداخلهـا ثـ3ـلاث (غـرف تصريـف ميـاه الأمطـار) وآلـة تسمـي(رالـة) تستخـدم لجـر الشاحنـات وآلـة حديديـة تستخـدم لفـك غـرف التصريـف.

أضافت أنه تـم ضبـط المركبـة وقائدهـاوالشخـص الآخـر والانتقـال بهـم لقســم البحـث الجنائـي للاستـدلال معهـم، وبالاستـدلال معهـم تبيـن بـأن السائـق يدعـي ي ـ.ع .م ـ ليبـي الجنسيـة بالـغ مـن العمـر (17)عـام والثانـي يدعـي مـ.لـ.مـ ليبـي الجنسيـة بالـغ مـن العمـر(16)عـام،حيـث تبيـن بأنهـما قامـا بخلـع وسرقـة غـرف التصريـف علـى الطريـق العـام التـى توجـد وســط البـلاد وسرقـة الآلـة المذكـورة،وبالاستـدلال معهـما اِعترفا بأنهـما كانا يقومان بسرقـة غـرف التصريـف وبيعهـا لغـرض شـراء المخـدرات للتعاطـي،معترفين بالسرقـة وبمـا نسـب اليهـما وتـم أستكمـال الإجـراءات القانونيـة الأزمـة حيالهـما واحالتهـما الـى النيابـة العامـة للاختصـاص والتصـرف.