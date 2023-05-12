بالصور.. مركز شرطة في بنغازي يستعيد مركبة مسروقة عقب 24 ساعة

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة رأس إعبيدة من استعادة مركبة مسروقة خلال اربعٍ وعِشرُون ساعة .

وإستجابة لشكوى تقدم بها مواطن لمركز شرطة رأس إعبيدة ضد مجهول قام بسرقة مركبته نوع كيا بينقو بيضاء اللون وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد إمحمد إبريك تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة سالفة الذكر وتم خروج أعضاء التحريات لجمع أكبر قدر من المعلومات

ومُراجعة كاميرات المراقبة إن وُجدت بالمكان والتعميم على المركبة وعقب تجوالهم وردت معلومات بتجوال المركبة مابين منطقة حي السلام وشبنة وتم إنتقال أعضاء التحريات وتم ضبط المركبة المطلوبة وضُبط على متنها أحد الأشخاص وتم الإنتقال إلى المركز وتم إتخاذ كافة الإجراءات والإحالة إلى النيابة العامة…