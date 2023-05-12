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بالصور.. جهاز دعم الاستقرار يكشف تفاصيل ضبط 16 شخصًا من الخارجين عن القانون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

قامت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـجهاز دعم الاستقرار بضبط عدد من الخارجين عن القانون.

إليكم حوصلة لأبرز هذه العمليات:

⦿ ضبط شخصين ليبيي الجنسية وبحوزتهما 269 قرصاً مهلوساً (إكستسي) بمنطقة الهضبة.
⦿ ضبط 3 أشخاص ليبي الجنسية وبحوزته 38 قرصاً مهلوساً (ترامادول) و26 قرصاً (أبتريل) و4 قطع مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمدينة طرابلس.
⦿ ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزتهما 19 قرصاً مهلوساً (إكستسي) و6 أقراص (ليريكا) بمنطقة الهضبة.
⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 6 لتر من الخمورمحلية الصنع بمنطقة أبوسليم.
⦿ ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزتهما 60 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة الهضبة البدري.
⦿ ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزتهما خمور محلية الصنع و10 أقراص مهلوسة (ريفوتريل) بمدينة طرابلس.
⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 5 أقراص مهلوسة (إكستسي) وقرص (ليريكا) بمدينة طرابلس.
⦿ ضبط 3 أشخاص ليبي الجنسية وبحوزته 18 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمدينة طرابلس.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.

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