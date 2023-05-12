بالصور.. جهاز دعم الاستقرار يكشف تفاصيل ضبط 16 شخصًا من الخارجين عن القانون

قامت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـجهاز دعم الاستقرار بضبط عدد من الخارجين عن القانون.

إليكم حوصلة لأبرز هذه العمليات:

⦿ ضبط شخصين ليبيي الجنسية وبحوزتهما 269 قرصاً مهلوساً (إكستسي) بمنطقة الهضبة.

⦿ ضبط 3 أشخاص ليبي الجنسية وبحوزته 38 قرصاً مهلوساً (ترامادول) و26 قرصاً (أبتريل) و4 قطع مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمدينة طرابلس.

⦿ ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزتهما 19 قرصاً مهلوساً (إكستسي) و6 أقراص (ليريكا) بمنطقة الهضبة.

⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 6 لتر من الخمورمحلية الصنع بمنطقة أبوسليم.

⦿ ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزتهما 60 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة الهضبة البدري.

⦿ ضبط شخصين ليبيي الجنسية بحوزتهما خمور محلية الصنع و10 أقراص مهلوسة (ريفوتريل) بمدينة طرابلس.

⦿ ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته 5 أقراص مهلوسة (إكستسي) وقرص (ليريكا) بمدينة طرابلس.

⦿ ضبط 3 أشخاص ليبي الجنسية وبحوزته 18 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمدينة طرابلس.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.