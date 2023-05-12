بالصور.. تفاصيل القبض على مراهق بسرقة عـدد كبير من الشوكولاتة النوتيـلا

أعلنت مديريـة أمـن طبـرق، اليوم الجمعة عن ضبـط شخـص يقـوم بسرقـة مـواد غذائيـة مـن المحـال التجاريـة ويقـوم ببيعهـا.

وخـلال دوريـات اعتياديـة لقســم البحـث الجنائـي بمديريـة أمـن طبــرق تـم الاشتبــاه بقائـد مركبـة آليـة نـوع (هونـداي أفانتـي) بيضـاء اللـون وعنـد توقيـف المركبـة وتفتيشهـا وجـد داخلهـا عـدد كبيـر مـن الشوكولاتـه نـوع (نوتيـلا) وعنـد استجـواب قائدهـا ارتبـك فـي الحديـث ،عليـه تـم احالتـه للقسـم للاستــدلال معــه .

ومـن خـلال الاستـدلال تبيـن بأنـه يُدعـى (حـ.فـ.مـ) بالـغ مـن العمـر(17)عـام ليبـي الجنسيـة،حيـث تبيـن بأنـه قـام بسرقـة هـذه الكميـة مـن عـدت محـال ويقـوم بسرقـة عـدت أصنـاف أخـرى يوميـا ويقـوم ببيعهـا.

وأعتـرف بقيامـه بعمليـة سرقـة عـدت محـال أخـرى وبمـا نسـب اليـه وتـم أيداعـه بالحجـز لاستكمـال الإجـراءات القانونيـة الازمـة وإبـلاغ مـلاك المحـال التجاريـة المسروقـة.