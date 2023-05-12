بالصور.. تفاصيل ضبط مراهقين بسرقـة غـرف تصريـف ميـاه الامطـار

أفادت مديريـة أمـن طبـرق، اليوم الجمعة عن القاء القبـض علـى شخصـان قامـو بسرقـة غـرف تصريـف ميـاه الامطـار وسـط البـلاد.

وأثنـاء مـرور دوريـة اعتياديـة لقســم البحـث الجنائـي بمديريـة أمـن طبـرق وســط البـلاد تـم إيقـاف مركبـة آليـة نـوع هونـداي أفانتـي بيضـاء اللـون وتفتيشهـا وأثنـاء التفتيـش والتفقـد وجـد بداخلهـا ثـ3ـلاث (غـرف تصريـف ميـاه الأمطـار) وآلـة تسمـي(رالـة) تستخـدم لجـر الشاحنـات وآلـة حديديـة تستخـدم لفـك غـرف التصريـف،عليـه تـم ضبـط المركبـة وقائدهـاوالشخـص الآخـر والانتقـال بهـم لقســم البحـث الجنائـي للاستـدلال معهـم…

ووبالاستـدلال معهـم تبيـن بأن السائـق يدعـي يـ.عـ.مـ ليبـي الجنسيـة بالـغ مـن العمـر(17)عـام والثانـي يدعـي مـ.لـ.مـ ليبـي الجنسيـة بالـغ مـن العمـر(16)عـام،حيـث تبيـن بأنهـم قامـو بخلـع وسرقـة غـرف التصريـف علـى الطريـق العـام التـى توجـد وســط البـلاد وسرقـة الآلـة المذكـورة.

وبالاستـدلال معهـم اِعترفـوا بأنهـم يقومـو بسرقـة غـرف التصريـف وبيعهـا لغـرض شـراء المخـدرات للتعاطـي،اعترفـو بالسرقـة وبمـا نسـب اليهـم وتـم أستكمـال الإجـراءات القانونيـة الأزمـة حيالهـم واحالتهـم الـى النيابـة العامـة للاختصـاص والتصـرف.