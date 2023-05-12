أمن الجفارة يقبض على شخص خطف 4 من جنسية بنغلاديشية

الوطن / رصد

ألقت مديرية أمن الجفارة القبض على شخص قام بخطف أربعة أشخاص من الجنسية البنغلاديشية من خلال العمل الأمني لأعضاء قسم البحث الجنائي وقوة المهام الخاصة بقسم شرطة النجدة بالمديرية بالتمركز بطريق رأس اللفع بالعزيزية .

وقالت مديرية أمن الجفارة عبر صفحتها على فيسبوك إن أربعة أشخاص من الجنسية البنغلاديشية نزلوا يصرخون ويطلبون النجدة من أعضاء الشرطة في الشارع العام وعلى الفور تم ضبط المركبة وسائقها وجلبهم لمقر قسم البحث الجنائي.

وأضافت أن وبالاستدلال مع الأشخاص البنغلاديشيين أفادوا بأنهم قد تم خطفهم بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس وسرقة هواتفهم النقالة ومبالغ مالية كانت بحوزتهم ؛ كما أفادوا بأن سائق المركبة ويدعى “ا، ح، ا، م” من مواليد 1991 كان ينوي تسليمهم لشخص آخر بمقابل مبلغ مالي وعند الوصول للاستيقاف الأمني طلب المساعدة والنجدة من أعضاء الشرطة.

وبينت أنه وبالاستدلال مع المتهم اعترف بارتكابه للواقعة ، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل المتهم والاشخاص المختطفين إلى مركز شرطة العزيزية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.