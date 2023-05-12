الخارجية الليبية ترحب بإعلان جدة وتؤكد حرصها على عودة الاستقرار في السودان

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، بإعلان جدة الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برعاية المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن إعلان جدة يُمثل خطوة شجاعة من طرفي الأزمة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، والاستعداد للقيام بخطوات لاحقة لتثبيت الاتفاق الذي يحظى بدعم الرباعية الدولية والآلية الثلاثية وجامعة الدول العربية الذين بذلوا جهوداً حثيثة لجمع الأشقاء السودانيين على طاولة الحوار والتفاوض.

وأكدت وزارة الخارجية حرصها على عودة الاستقرار في السودان الشقيق، وتشجيعها للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع الالتزام بتعهداتهما الواردة بإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

واشارت إلى أن الروابط التاريخية والاجتماعية والعمق الاستراتيجي للسودان بالنسبة لدولة ليبيا كانت دافعاً رئيسياً في استجابة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش منذ الساعات الأولى للأزمة بالاتصال والتواصل مع نظيرها السوداني، وأطراف اللجنة الرباعية، ودول الجوار والدول العربية لأجل دعم جهود إيجاد حل سريع ونزع فتيل الحرب في السودان.

وأضافت أن جهود جميع الأطراف المعنية بالأزمة السودانية تكللت بهذا التوقيع الذي نرحب به و ندعمه بكل قوة، وندعو إلى تعزيزه بإجراءات إضافية خاصة في جانب مسار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

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كما عبرت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها العالي للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لجمع الأطراف السودانية وحثها على اللجوء لطاولة المفاوضات، بدلاً عن مواصلة القتال الذي يُهدد وحدة السودان ويعرض حياة المدنيين للخطر.

وأعربت عن تفاؤلها أن يكون الإعلان بادرة خير ولبنة أولى وحجر أساس لإعادة الاستقرار والأمن والطمأنينة لشعبنا الشقيق في السودان والمحافظة على وحدة وسلامة وسيادة أراضيه، داعية كافة الأطراف المعنية إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني وحماية حياة المدنيين واللجوء إلى الحوار واستئناف العملية السياسية بين كافة مكوناتها.