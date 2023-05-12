الجعيدي: سياسة أوقاف المداخلة في السيطرة على المساجد مثل اليهود

هاجم عبد الله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، الهيئة العامة للأوقاف.

وقال الجعيدي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “سياسة أوقاف المداخلة في السيطرة على المساجد مثل سياسة اليهود في السيطرة على الأراضي، يشعلون حربا على فريق أو بلاد ويكتفي البقية بالصراخ ثم تهدأ العاصفة وينقشع الغبار، والنتيجة استمرار السيطرة والتخطيط للزحف على مسجد آخر”.

ووقعت فوضى وتلاسن في صلاة الجمعة بجامع الناقة في طرابلس وتم إجبار الخطيب المكلف من هيئة الأوقاف على ترك المنبر واستبداله بخطيب آخر.

وجاء ذلك بعدما رفع بعض المصلين الشعار الذي درج أنصار المفتي المعزول على ترديده دائما: “مالكية مالكية.. مانبوها مدخلية”.

وكان الإعلامي نبيل السوكني المحسوب على تيار المفتي المعزول حذر صباح اليوم الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سيطرة المداخلة “الهيئة العامة للأوقاف” على جامع الناقة وحرّض على طرد خطيب الأوقاف.